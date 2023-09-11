Силы обороны преуспевают в районе Клещеевки: где враг провалил попытки прорыва

11 сентября 2023, 07:18
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают продвигаться и освобождать от оккупации родные земли. Известно, что наши защитники имеют успех в районе Клищеевки.

Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ от 11 сентября. Узнайте дальше, где оккупанты провалили свои попытки прорыва.

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Россияне пытались прорвать оборону

Так, в районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки на Донетчине.

Наши военные вытесняют оккупантов с занятых ими позиций, а также закрепляются на достигнутых рубежах. В Генштабе отмечают, что ведутся жесткие бои.

В то же время оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безрезультатно. Фиксировали попытки врага в районах Орехово-Василовки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.

Кратко о ситуации в других направлениях

  • Силы обороны имеют инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях в районе ответственности ОВСУ "Таврия". Там наши военные сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают родные земли.
  • Успешно держат оборону в районах Керамики, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополья Донецкой области. За сутки оккупанты там предприняли около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занятых ими позиций. Все атаки врага закончились для них значительными потерями как в личном составе, так и в технике.
  • Мелитопольское направление. Там Силы обороны продолжают наступательную операцию. Они наносят значительный урон врагу как в живой силе, так и в технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.
  • Херсонское направление. Там Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу. Они уничтожают склады обеспечения, а также наносят успешное поражение по тылам оккупантов.
  • Что касается Волынского и Полесского направлений, то там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений.
  • Тем временем на Северском и Слобожанском враг продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Также оккупанты проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах. Россияне стараются не допустить перебрасывания наших войск на угрожающие им направления.

Автор: Назарій Лазур