Силы обороны преуспевают в районе Клещеевки: где враг провалил попытки прорыва
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают продвигаться и освобождать от оккупации родные земли. Известно, что наши защитники имеют успех в районе Клищеевки.
Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ от 11 сентября. Узнайте дальше, где оккупанты провалили свои попытки прорыва.
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Россияне пытались прорвать оборону
Так, в районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки на Донетчине.
Наши военные вытесняют оккупантов с занятых ими позиций, а также закрепляются на достигнутых рубежах. В Генштабе отмечают, что ведутся жесткие бои.
В то же время оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безрезультатно. Фиксировали попытки врага в районах Орехово-Василовки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.
Кратко о ситуации в других направлениях
- Силы обороны имеют инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях в районе ответственности ОВСУ "Таврия". Там наши военные сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают родные земли.
- Успешно держат оборону в районах Керамики, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополья Донецкой области. За сутки оккупанты там предприняли около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занятых ими позиций. Все атаки врага закончились для них значительными потерями как в личном составе, так и в технике.
- Мелитопольское направление. Там Силы обороны продолжают наступательную операцию. Они наносят значительный урон врагу как в живой силе, так и в технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.
- Херсонское направление. Там Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу. Они уничтожают склады обеспечения, а также наносят успешное поражение по тылам оккупантов.
- Что касается Волынского и Полесского направлений, то там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений.
- Тем временем на Северском и Слобожанском враг продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Также оккупанты проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах. Россияне стараются не допустить перебрасывания наших войск на угрожающие им направления.