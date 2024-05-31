Силы обороны совместно с СБУ провели многодневную операцию по уничтожению логистики врага
Силы обороны совместно с СБУ провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму. Так, под ударом оказались подстанции, сети электроснабжения, запасы нефтепродуктов и переправы.
Об этом сообщили источники 24 Канала в Службе безопасности Украины. Так, в ночь на 31 мая мощные взрывы раздавались в порту Кавказ в Краснодарском крае.
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Силы обороны совместно с СБУ разрушают планы врага
Источники сообщили, что Силы обороны совместно с СБУ провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму. Так, под комплексным ударом оказались подстанции и сети электроснабжения, а также запасы светлых нефтяных продуктов в Краснодарском крае.
Во время атаки 31 мая Силы обороны сначала нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт Кавказ и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили подстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.
Пожар на подстанции: смотрите видео
В ночь на 31 мая СБУ совместно с ВМС ВСУ также нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту Кавказ. Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.
Пожар на нефтебазе в порту Кавказ: смотрите видео
Взрывные ночи для оккупантов
- Так, ночью 30 – 31 мая на объектах, которые используют российские захватчики, раздавались мощные взрывы. Сначала под ударом оказались цели во временно оккупированном Крыму, а затем – в Краснодарском крае.
- 30 мая 2024 года Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму. Украинские защитники нанесли удары ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму. Хотя враг и защищал объект системами ПВО, впрочем – это не помогло.
- 31 мая 2024 года украинские защитники провели еще одну успешную спецоперацию. С помощью ракет "Нептун" Силы обороны поразили паромную переправу и нефтяной терминал порта Кавказ. После этого дроны СБУ поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края. На этот раз системы "пе-ве-о" также не защитили объекты от успешных ударов.