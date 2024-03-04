Филигранная работа от 47-й: на Авдеевском направлении уничтожили оккупантов и зачистили участок

4 марта 2024, 10:34
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Украинские военные продолжают давать отпор врагу. Силы обороны показали, как на Авдеевском направлении ликвидировали российских захватчиков и успешно зачистили участок.

Кадры успешной работы украинских защитников обнародовали 4 марта.

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Успешная работа украинских защитников

Сухопутные войска опубликовали видео, на котором видно как военные 47 отдельной механизированной бригады уничтожили оккупантов на Авдеевском направлении и успешно зачистили участок.

Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают ежедневно ликвидировать российских захватчиков на Авдеевском направлении. И так уже почти 5 месяцев,
– говорится в сообщении.

На опубликованном видео взаимодействие роты ударных БПЛА и пехоты 47 ОМБр.

Воины 47 отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупантов на Авдеевском направлении: смотрите видео

Под Авдеевкой один дрон отправил 11 россиян на тот свет: коротко

  • На Авдеевском направлении один дрон уничтожил 11 российских захватчиков. Об этом 3-я отдельная штурмовая бригада рассказала 3 марта.
  • Беспилотник догнал вражескую технику и попал в нее. Сверху в этот момент сидели 9 российских солдат, а внутри находился командир и мехвод.
  • Кроме этого, известно, что противник также потерял технику и боеприпасы.

Автор: Ірина Марціяш