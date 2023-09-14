Силы обороны освободили Андреевку

Силам обороны удалось вызволить из-под оккупации Андреевку в Донецкой области. Этот населенный пункт расположен на Бахмутском направлении.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские бойцы закрепляемся на занятых позициях в районе Андреевки. Она сообщила, что Силы обороны движутся вперед на Бахмутском направлении.

Смотрите также ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как за неделю изменилась линия фронта

В районе Андреевки продолжаются бои

В частности, на северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции, а на южном – наши бойцы успешно продвигаются. Маляр отметила, что основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки