Силы обороны завершили выход из Авдеевки

В ОСГВ "Таврия" подтвердили, что Силы обороны вышли из Авдеевки. Дмитрий Лиховий объяснил, когда именно завершилась эта операция.

Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий дал понять, что выход украинских защитников из Авдеевки завершился еще в субботу, 17 февраля. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказали в ОСГВ "Таврия"

Телеведущая поинтересовалась у спикера, можно ли уже говорить о выводе наших войск из Авдеевки.

Да, завершение состоялось еще вчера,

– сказал Лиховий.

Также журналисты поинтересовались у него по поводу заявления командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского. Бригадный генерал говорил, что во время ухода часть украинских военных попала в плен к российским оккупантам. Лиховия спросили, что ему известно об этих защитниках, их состоянии и местонахождении.

Спикер заявил, что у него нет новой информации на этот счет. Он лишь отметил, что в ОСГВ "Таврия" подтверждают, что некоторое количество украинских военнослужащих, выполнявших боевые задания в Авдеевке, оказались в плену.

Лиховий не стал называть точную цифру. Однако он отметил, что это количество может уменьшиться, когда, вероятно, часть этих воинов выйдет к своим подразделениям. Ведь выход из Авдеевки производился в сложных условиях.

Спикер указал на необходимость кропотливой верификации всех вышедших, но еще не присоединившихся к своим, а также тех, кто не смог выйти. Он отметил, что это занимает определенное время, а также призвал не спекулировать на этой теме.

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