В Киевской области – взрывы: там ПВО работает по "Шахедам"

Россияне снова запустили по Украине десятки ударных дронов. В Киевской области зафиксирована работа сил ПВО.

Около 16:00 21 декабря оккупанты начали очередную дроновую атаку. Несколько групп БПЛА появились с севера. В 17:45 воздушная тревога досталась и в Киевской области, передает 24 Канал со ссылкой на КОВА.

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В Киевской области работает ПВО

В Киевской областной военной администрации рассказали, что в воздушном пространстве региона зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении КОВА.

Напомним, что 20 декабря Россия совершила баллистическую атаку на Киев. Враг ударил по городу 5 ракет. В результате удара есть погибший и пострадавшие. Также разрушениям подверглись объекты инфраструктуры и даже культурные достопримечательности. Оккупанты повредили римско-католический Николаевский костел. Разрушено фасадное витражное стекло, которому более 120 лет.