Российский дрон залетел на Буковину: как справилась ПВО

Военные страны-террориста ночью атаковали мирные населенные пункты Украины "Шахедами". В частности, российские захватчики запустили БПЛА на Черновицкую область.

О результатах работы ПВО сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, пишет 24 Канал. Заметим, что ночью в регионе звучала воздушная тревога.

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В Черновицкой области сбили БпЛА

Над территорией области силами ПВО сбит БПЛА. Подходящие службы работают. Подробности впоследствии,

– написал Запаранюк.

Отметим, что тревога в Черновицкой области раздалась около 02:08. Продолжалась она более трех часов. Отбой объявили в 05:36.

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Оккупанты впервые ударили по Буковине ракетами

Отметим, что впервые россияне нанесли ракетный удар по Черновицкой области 31 октября 2022 года. Тогда произошло попадание.

Вражеская ракета повредила объект критической инфраструктуры. Заметим, что до этого обстрела на территории Черновицкой области фиксировали только работу сил противовоздушной обороны.

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Россияне в очередной раз пытались атаковать столицу

Кроме Черновицкой области, ночью российские захватчики также запускали свои (на самом деле иранские) "Шахеды" на столицу. Кстати, с начала мая 2023 года это уже двенадцатая атака оккупантов на Киев.

Украинская противовоздушная оборона отработала на отлично. О результатах работы сообщили в КГВА.

"Украинские ангелы неба не дали шансов агрессору. Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Ударов по Киеву не допущены! В тысячный раз благодарим ПВО за отличную работу", – подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Заметим, что звуки взрывов слышали также жители Львовской и Хмельницкой областей. Официальной информации пока не было.

Добавим, что отбои воздушной тревоги в Украине начали объявлять под утро. По состоянию на 06:52 "красными" остаются только Луганская область и Крым.