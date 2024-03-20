Летели в направлении Одесской области: ПВО сбила два вражеских беспилотника
Источник:Воздушные Силы ВСУ
Днем 20 марта силы ПВО заметили два вражеских беспилотника на подлете к Одесской области. Их оперативно ликвидировали.
Сообщается, что это были разведывательные дроны. Они осуществляли соответствующую деятельность и были направлены с моря.
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Сбивание беспилотников
В Воздушных Силах рассказали, что днем 20 марта воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили на подлете с моря в Одесскую область 2 российских разведывательных БПЛА. Отмечается, что речь идет о БпЛА типа "Supercam".
Воздушные Силы ликвидировали разведывательные БпЛА / Воздушные Силы
Отметим, что воздушную тревогу над регионом не объявляли – вышеупомянутые беспилотники не имеют боевой части. Обычно они оснащены фотокамерами, различными датчиками и сканерами, применяемые в разведывательных целях.
Украина и дроны
- Михаил Федоров рассказал, что Украина продолжает наращивать производство беспилотников. Наше государство может увеличить объемы вдвое – то есть с 1 до 2 миллионов дронов в год. Однако для этого нам необходимо больше финансовой поддержки от партнеров.
- Александр Сырский отмечал, что идет работа над тем, чтобы обеспечить ВСУ новейшими дронами. Он назвал это направление приоритетным. Сейчас перед руководством стоит задача в виде ускорения внедрения технологических инновационных решений, а также обеспечение институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления.
- Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко отметил, что современная война – это война технологий. Сейчас первейшей задачей является замена людей на фронте – то есть надо сделать так, чтобы воевали дроны. Украине нужны целые рои программируемых БпЛА.