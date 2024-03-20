Летели в направлении Одесской области: ПВО сбила два вражеских беспилотника

Днем 20 марта силы ПВО заметили два вражеских беспилотника на подлете к Одесской области. Их оперативно ликвидировали.

Сообщается, что это были разведывательные дроны. Они осуществляли соответствующую деятельность и были направлены с моря.

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Сбивание беспилотников

В Воздушных Силах рассказали, что днем 20 марта воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили на подлете с моря в Одесскую область 2 российских разведывательных БПЛА. Отмечается, что речь идет о БпЛА типа "Supercam".

Воздушные Силы ликвидировали разведывательные БпЛА / Воздушные Силы

Отметим, что воздушную тревогу над регионом не объявляли – вышеупомянутые беспилотники не имеют боевой части. Обычно они оснащены фотокамерами, различными датчиками и сканерами, применяемые в разведывательных целях.

Украина и дроны