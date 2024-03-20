Повідомляється, що це були розвідувальні дрони. Вони здійснювали відповідну діяльність і були спрямовані з моря.

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Збиття безпілотників

У Повітряних Силах розповіли, що вдень 20 березня на воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили на підльоті з моря до Одещини 2 російські розвідувальні БпЛА. Зазначається, що мова йде про БпЛА типу "Supercam".

Повітряні Сили ліквідували розвідувальні БпЛА / Повітряні Сили

Зазначимо, що повітряну тривогу над регіоном не оголошували – вищезазначені безпілотники не мають бойової частини. Зазвичай вони оснащені фотокамерами, різноманітними датчиками та сканерами, що застосовуються у розвідувальних цілях.

Україна та дрони