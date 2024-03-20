Повідомляється, що це були розвідувальні дрони. Вони здійснювали відповідну діяльність і були спрямовані з моря.
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Збиття безпілотників
У Повітряних Силах розповіли, що вдень 20 березня на воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили на підльоті з моря до Одещини 2 російські розвідувальні БпЛА. Зазначається, що мова йде про БпЛА типу "Supercam".
Повітряні Сили ліквідували розвідувальні БпЛА / Повітряні Сили
Зазначимо, що повітряну тривогу над регіоном не оголошували – вищезазначені безпілотники не мають бойової частини. Зазвичай вони оснащені фотокамерами, різноманітними датчиками та сканерами, що застосовуються у розвідувальних цілях.
Україна та дрони
- Михайло Федоров розповів, що Україна продовжує нарощувати виробництво безпілотників. Наша держава може збільшити обсяги удвічі – тобто з 1 до 2 мільйонів дронів на рік. Однак для цього нам необхідно більше фінансової підтримки від партнерів.
- Олександр Сирський зазначав, що йде робота над тим, щоб забезпечити ЗСУ найновішими дронами. Він назвав цей напрямок пріорітетним. Наразі перед керівництвом постає завдання у вигляді прискорення впровадження технологічних інноваційних рішень, а також забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління.
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Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко наголосив, що сучасна війна – це війна технологій. Наразі найпершим завданням є заміна людей на фронті – тобто треба зробити так, щоб воювали дрони. Україні потрібні цілі рої програмованих БпЛА.