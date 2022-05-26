Силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами
Источник:телеграмм Дмитрия Живицкого
Силы противовоздушной обороны Сумщины 26 мая сбили вражескую ракету. Она летела прямо над Сумами.
Это произошло в полдень, рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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Угроза наступления на Сумы
СМИ пишут, что российские кафиры наращивают войска и технику вблизи границы с Украиной. В частности, возле Сумской и Черниговской области. Поэтому украинские пограничники снова готовятся к вероятному вторжению российских войск на Сумщину и Черниговщину.
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил такую угрозу. Он отметил, что россияне провели огромную кампанию, чтобы накопить и успеть собрать мощный потенциал до того, как западный ленд-лиз заработает. Сумскую и Черниговскую область постоянно обстреливают. По словам Арестовича, действительно есть вероятность новой попытки российского наступления на Севере. Он предупредил, что Украину ждет сложная и очень опасная луна. Появилась опасность, которую каждый день обсуждали в начале марта – угроза от белорусской армии.
Обстрелы Сумщины
Пограничные города и села Сумской области ежедневно страдают от обстрелов русских войск. Оккупанты готовят из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и т.д.
- Ночью 25 мая враг нанес ракетный удар с самолета по Краснополью Сумской области. В результате повреждены около 20 домов местных жителей. Кроме того, половина селения осталась без света. Жертв среди населения нет.
- 24 мая оккупанты обстреляли Сумскую область 15 раз . Украинские защитники сообщили, что потерь среди личного состава и техники нет.
- Кроме этого, удары наносят по Черниговщине. В частности, 17 мая российские ракеты прилетели в деревню Десна. Сообщили, что число жертв среди гражданских возросло до 87 человек.
- Более того, были попытки прорыва границы на Сумщине. Оккупанты 16 и 17 хотели перебросить ДРГ, пытались работать под прикрытием артиллерии. Они обстреливали из гранатометов, минометов и перестрелки из стрелкового оружия.
- Ц россиян ничего не получилось, но шли непростые бои. К сожалению, погиб пограничник Александр Поповченко .