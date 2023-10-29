Силы ПВО уничтожили все 5 "Шахедов", которые враг выпустил по Украине, – Генштаб

Наши военные в ночь на 29 октября снова отбивали атаку врага беспилотниками. Украинские бойцы ликвидировали все враждебные цели.

Оккупанты снова атаковали Украину ночью, когда гражданские украинцы спят. Взрывы из-за вражеской атаки раздавались, по меньшей мере, в Хмельницкой области.

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Что известно о вражеской атаке

Сегодня ночью (29 октября – 24 Канал), российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены,

– заявили военные.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враги запускали "Шахеды" из:

юго-восточного направления – (росссийского Приморско-Ахтарска);

КАР Х-59 – с самолета Су-34 (по воздушному пространству Белгородской народной республики) по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно – без потерь и серьезных последствий.

Все ударные дроны противника ВСУ уничтожили в пределах:

Николаевской,

Запорожской,

Хмельницкой области.

Украинские бойцы во время утреннего сведения также объяснили, что Россия в течение суток атаковала 7 раз ракетами, 24 раза – из авиации. Кроме того, враг нанес 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, в результате вражеских атак погибли и ранились гражданские люди, есть разрушение частных жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Какова была цель атак дронами

Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала утром в эфире телемарафона, что оккупанты ночью против 29 октября атаковали Украину дронами даже с временно оккупированной территории. Враги пытались максимально обойти украинские системы противовоздушной обороны и разведывали способы защиты Украины.

В частности, такие малые партии беспилотников они запускают для того, чтобы узнать, где готовы по ним работать и возможны маршруты для прокладки будущих ударов,

– заявили Наталья Гуменюк.

По ее словам, два вражеских дрона военные ОК "Юг" зафиксировали в Николаевской области, их ликвидировали. К счастью, попаданий в южных областях нет.

Однако враг пытается продолжать давление с воздуха и очень активно использовал в ночь на 29 октября тактическую авиацию, продолжая сбрасывать управляемые авиабомбы. За боевые сутки военные насчитали 32 таких КАБа. Ими атаковали населенные пункты правого берега вдоль Днепра. В частности, страдали Берислав, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое. Там есть разрушение.

Гуменюк уточнила, что из артиллерии били меньше, атаковали преимущественно Херсон. Ущерб от атак врага еще планируют выяснить.

Россия атаковала Украину дронами: коротко