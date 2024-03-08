В Симферополь прибывает российская военная техника, – Атеш

8 марта 2024, 13:21
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Источник:

"Атеш"

Агенты "Атеш" зафиксировали прибытие военной техники оккупантов на железнодорожной станции "Симферополь-Грузовой". Ее планируют переправить на фронт.

Также обнаружено место систематического накопления различных видов техники. В “Атеш” показали на карте, где располагается техника оккупантов.

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Что рассказали в "Атеш"

Агентами из партизанского движения "Атеш" было найдено в Симферополе место базирования военной техники оккупантов на железнодорожной станции "Симферополь-Грузовой". Позже ее планируют отправить на фронт.

Также там поделились информацией с местом систематического скопления разнообразной техники врага, которую в будущем также должны были бы отправить на фронт по железной дороге.

Зная, где враг готовит технику для транспортировки, можно эффективно помешать оккупантам достичь своей цели,
– отметили в "Атеш".


Место, куда прибывает российская техника / фото "Атэш"

 

Партизанское движение "Атеш": последние новости

  • Агенты "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Московской области. Этим действием они затруднили использование железнодорожной ветки вокруг Москвы, которую оккупанты активно эксплуатируют в военных целях.
  • В "Атеш" сообщили, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются к боевым задачам.
  • также ранее агенты движения сообщали, что в Джанкой прибыли оперативные группы ФСБ. Примерно раз в неделю на железнодорожный вокзал Джанкоя прибывает новая партия назначенных в Крым военных. Одним из приоритетов их деятельности является работа в подполье.

 

Автор: Ярослав Погончук