Оптимальный вариант: что может остановить российскую армию
Во временно оккупированном Симферополе вспыхнуло три железнодорожные цистерны с топливом. Местные спасатели называют причиной пожара нарушение технологического процесса. Подобные "диверсии" могут значительным образом повлиять на транспортные коммуникации оккупантов.
Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что основная задача украинских Сил обороны – уничтожение всей российской углеводородной отрасли. А вот подобные точечные удары могут привести лишь к задержке поставок горючего.
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Заводы можно ликвидировать
Сейчас речь идет только о трех цистернах с горючим, количество авиационного керосина которых необходимо для одного Ту-160. Это означает, что для россиян потеря такого количества горючего не составляет проблемы.
А вот то, что подобные мероприятия проводятся партизанами, свидетельствует, как минимум, об их существовании,
– подчеркнул Свитан.
По его мнению, оптимальный вариант – это уничтожение нефтеперерабатывающих заводов и механизмов нефти для того, чтобы можно было отминусовать российскую топливную промышленность.
У россиян есть примерно сто заводов, больших и средних, и их можно ликвидировать, остановив углеводородную отрасль.
Это остановит российскую армию. Дело в том, что топливо – это кровь армии. Без этой крови, то есть топлива армия будет не в состоянии продвигаться дальше, ведь не на чем будет летать и двигаться технике",
– подытожил летчик-инструктор.
НПЗ России: последние новости
- Украинские Силы обороны успешно атакуют дронами российские нефтеперерабатывающие заводы, нанося оккупантам огромный ущерб и усложняя их логистическую систему.
- В НАТО заявили, что удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а может, и более 15%. Также они подчеркнули, что поскольку расстояние, на которое могут долетать украинские беспилотники, превысило 1000 километров, все меньше объектов российской инфраструктуры будут защищены.
- Председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул важность поражения НПЗ, поскольку именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет, а это – треть бюджета оккупантов, которая тратится именно на войну.
- Интересно, что США не поддерживают ударов Украины за пределами ее территории, хотя в Европе действия украинских Сил обороны считают легитимными, отмечая, что "Украина имеет право на самооборону".