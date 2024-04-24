Оптимальный вариант: что может остановить российскую армию

Во временно оккупированном Симферополе вспыхнуло три железнодорожные цистерны с топливом. Местные спасатели называют причиной пожара нарушение технологического процесса. Подобные "диверсии" могут значительным образом повлиять на транспортные коммуникации оккупантов.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что основная задача украинских Сил обороны – уничтожение всей российской углеводородной отрасли. А вот подобные точечные удары могут привести лишь к задержке поставок горючего.

Смотрите также Дроны СБУ поразили две нефтебазы: уничтожены тысячи кубометров российского топлива

Заводы можно ликвидировать

Сейчас речь идет только о трех цистернах с горючим, количество авиационного керосина которых необходимо для одного Ту-160. Это означает, что для россиян потеря такого количества горючего не составляет проблемы.

А вот то, что подобные мероприятия проводятся партизанами, свидетельствует, как минимум, об их существовании,

– подчеркнул Свитан.

По его мнению, оптимальный вариант – это уничтожение нефтеперерабатывающих заводов и механизмов нефти для того, чтобы можно было отминусовать российскую топливную промышленность.

У россиян есть примерно сто заводов, больших и средних, и их можно ликвидировать, остановив углеводородную отрасль.

Это остановит российскую армию. Дело в том, что топливо – это кровь армии. Без этой крови, то есть топлива армия будет не в состоянии продвигаться дальше, ведь не на чем будет летать и двигаться технике",

– подытожил летчик-инструктор.

НПЗ России: последние новости