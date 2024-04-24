Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що основне завдання українських Сил оборони – знищення всієї російської вуглеводневої галузі. А от подібні точкові удари можуть призвести лише до затримки постачання пального.
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Заводи можна ліквідувати
Наразі йдеться лише про три цистерни з пальним, кількість авіаційного гасу яких потрібна для одного Ту-160. Це означає, що для росіян втрата такої кількості пального не становить проблеми.
А ось те, що подібні заходи проводяться партизанами, свідчить, як мінімум, про їхнє існування,
– підкреслив Світан.
На його думку, оптимальний варіант – це знищення нафтопереробних заводів та механізмів нафти для того, щоб можна було відмінусувати російську паливну промисловість.
У росіян є приблизно сто заводів, великих та середніх, і їх можна ліквідувати, зупинивши вуглеводневу галузь.
Це зупинить російську армію. Справа в тому, що паливо – це кров армії. Без цієї крові, тобто палива армія буде неспроможна просуватися далі, адже не буде на чому літати та на чому рухатися техніці",
– підсумував льотчик-інструктор.
НПЗ Росії: останні новини
- Українські Сили оборони успішно атакують дронами російські нафтопереробні заводи, завдаючи окупантам величезних збитків та ускладнюючи їхню логістичну систему.
- У НАТО заявили, що удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а може, й понад 15%. Також вони підкреслили, що оскільки відстань, на яку можуть долітати українські безпілотники, перевищила 1000 кілометрів, все менше об'єктів російської інфраструктури будуть захищені.
- Голова СБУ Василь Малюк наголосив на важливості ураження НПЗ, оскільки саме коштом експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет, а це – третина бюджету окупантів, яка витрачається саме на війну.
- Цікаво, що США не підтримують ударів України поза межами її території, хоча в Європі дії українських Сил оборони вважають легітимними, зазначаючи, що "Україна має право на самооборону".