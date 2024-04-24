Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що основне завдання українських Сил оборони – знищення всієї російської вуглеводневої галузі. А от подібні точкові удари можуть призвести лише до затримки постачання пального.

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Заводи можна ліквідувати

Наразі йдеться лише про три цистерни з пальним, кількість авіаційного гасу яких потрібна для одного Ту-160. Це означає, що для росіян втрата такої кількості пального не становить проблеми.

А ось те, що подібні заходи проводяться партизанами, свідчить, як мінімум, про їхнє існування,

– підкреслив Світан.

На його думку, оптимальний варіант – це знищення нафтопереробних заводів та механізмів нафти для того, щоб можна було відмінусувати російську паливну промисловість.

У росіян є приблизно сто заводів, великих та середніх, і їх можна ліквідувати, зупинивши вуглеводневу галузь.

Це зупинить російську армію. Справа в тому, що паливо – це кров армії. Без цієї крові, тобто палива армія буде неспроможна просуватися далі, адже не буде на чому літати та на чому рухатися техніці",

– підсумував льотчик-інструктор.

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