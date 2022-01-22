Сине-желтый трезубец: Укрпочта выпустила почтовую марку ко Дню Соборности

22 января 2022 , 21:53
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Источник:

пресс-служба Укрпочты

Ко Дню Соборности Украины Укрпочта ввела в обращение новую марку. На ней изобразили малый Государственный Герб Украины – трезубец. Также на марке есть цвета флага Украины.

Подходящие сине-желтые цвета есть и на конверте к этому выпуску. Известное выражение Вячеслава Чорновола "Україна починається з тебе" разместили на штемпеле для погашения почтовой марки.

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Тираж марки – 300 тысяч экземпляров. Ее стоимость – 12 гривен. Это соответствует тарифу на пересылку обычного письма по Украине массой до 50 граммов.

Интересно! Весь дизайн разработала Оксана Шуклинова.


Конверт Укрпочты / Фото пресс-службы

Марка, разработанная ко Дню Соборности Украины / Фото пресс-службы Укрпочты

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Автор: Тетяна Пасічник