Сине-желтый трезубец: Укрпочта выпустила почтовую марку ко Дню Соборности

Ко Дню Соборности Украины Укрпочта ввела в обращение новую марку. На ней изобразили малый Государственный Герб Украины – трезубец. Также на марке есть цвета флага Украины.

Подходящие сине-желтые цвета есть и на конверте к этому выпуску. Известное выражение Вячеслава Чорновола "Україна починається з тебе" разместили на штемпеле для погашения почтовой марки.

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Тираж марки – 300 тысяч экземпляров. Ее стоимость – 12 гривен. Это соответствует тарифу на пересылку обычного письма по Украине массой до 50 граммов.

Весь дизайн разработала Оксана Шуклинова.



Конверт Укрпочты / Фото пресс-службы

Марка, разработанная ко Дню Соборности Украины / Фото пресс-службы Укрпочты

День Соборности 2022 года: важное

В Киеве развернули 30-метровый флаг, а также создали "живую цепь" на мосту Патона.

Украинские полярники в снежном тоннеле возле "Академика Вернадского" образовали "живую цепь".

Владимир Зеленский в Запорожье стал в "живую цепь" на самом высоком мосту.

Не обошлось и без курьезов. Нардеп Николай Тищенко забыл часть Украины, когда поздравлял с праздником.

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