"Жмет руки целыми днями": в Белом доме своеобразно объяснили огромный синяк Трамп

Во время пресс-конференции с Эмануэлем Макроном журналисты заметили у Трампа на руке огромный синяк. В администрации президента США объяснили это очень своеобразным образом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

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Как объяснили синяк Трампа в Белом доме

Так, в ответ на вопрос о синяке на руке Трампа Кэролайн Левитт заметила, что президент "человек из народа".

Его преданность делу непоколебима, и он доказывает это каждый день. У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и жмет руки целыми днями,

– заявила Левитт.

К слову, сам Трамп 26 февраля в своей соцсети Trust Social показал сюрреалистическое ИИ-видео превращения Газы в элитный курорт с многоэтажками, блэкджеком, бородатыми танцовщицами и Маском, который разбрасывает вокруг деньги. Ближе к концу появляется золотая статуя Дональда Трампа, маленькие копии которой якобы будут продавать в магазинах.