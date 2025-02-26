Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

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Як пояснили синець Трампа у Білому домі

Так, у відповідь на питання про синець на руці Трампа Керолайн Левітт зауважила, що президент "людина з народу".

Його відданість справі непохитна, і він доводить це кожного дня. У президента Трампа синці на руці, тому що він постійно працює і тисне руки цілими днями,

– заявила Левітт.

До слова, сам Трамп 26 лютого у своїй соцмережі Trust Social показав сюрреалістичне ШІ-відео перетворення Гази в елітний курорт з багатоповерхівками, блекджеком, бородатими танцівницями та Маском, який розкидує навколо гроші. Ближче до кінця з'являється золота статуя Дональда Трампа, маленькі копії якої нібито будуть продавати у магазинах.