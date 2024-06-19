Родная тетя вывезла в Россию: 16-летний Святослав впервые за три года увидел брата-военного

Из российской депортации вернули юношу, которого родственница вывезла из Лисичанска в Воронежскую область в начале полномасштабного вторжения. Святослав рос без родителей, их заменил старший брат, 26-летний Илья Тищенко.

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что Россия убила более 12 тысяч гражданских, в частности, 551 ребенка. Оккупанты насилуют людей и подвергают их пыткам.

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В Украину вернули депортированного сироту Святослава, он наконец смог обнять брата

16-летний Святослав не имеет родителей. Их ему заменял старший брат, который с началом полномасштабной войны ушел в армию. В это время мальчик жил с тетей в Лисичанске. Когда находиться в городе стало очень опасно, тетя вывезла парня в Воронежскую область (хотя ранее обещала старшему племяннику вывезти брата в другой город Украины),

– говорится в заметке.

Родственница сделала парню российский паспорт и отдала в российскую школу. Сам Святослав не давал согласия на такие действия.

В России он не оставлял мыслей быть рядом с братом в Украине. Старший брат юноши также искал возможности вернуть Святослава. На фронте он получил сильное ранение под Купянском и сейчас передвигается на протезе. И все же хотел самостоятельно заботиться о младшем брате.

Освобожденный парень рассказал, как ему жилось в России

Неделя (в школе – 24 Канал) была сплошным адом, меня сильно буллили, оскорбляли. Меня брат воспитал таким, чтобы я никогда не отступал, только шел вперед. Меня хотели сломать, но им не удалось и меня начали уважать, и перестали меня трогать,

– цитируют Святослава журналисты Суспильного.

Илье Тищенко выпившая тетя призналась: действительно не вернет парня, пока ему не будет 18. Святослав был в России заложником. Дома его ждал не только брат Илья, но и сестра Анна из Одессы.

Это был самый сложный случай возвращения

Домой парень ехал четверо суток. А к его возвращению было привлечено больше всего людей и оно стало едва ли не самым драматичным. К счастью, в переживаниях семьи наконец была поставлена точка.

18 июня Святослав пересек польско-украинскую границу через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". За его возвращением стояла кропотливая работа Украинской сети за права ребенка, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, польских дипломатов и консула Украины в Люблине.

"Стало легко на душе, наконец-то моя родная страна. Я дома, даже легче стало дышать. Я, когда увидел брата, сказал, что сильно люблю, сильно загрустил. Больше его никогда не отпущу, буду с ним всегда", – сказал Святослав после возвращения.

К сожалению, еще тысячи несовершеннолетних украинцев и украинок до сих пор ждут возможности встретиться с родными.