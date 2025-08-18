Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что российские заявления о якобы способности вести войну годами не соответствуют действительности. Военный назвал эти утверждения бравадой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского для "РБК-Украина".

Сколько еще может воевать Россия?

Журналисты попросили Александра Сырского прокомментировал заявления россиян о том, что они могут воевать еще три, пять, десять лет.

Я думаю, это бравада,

– лаконично ответил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что даже в случае достижения договоренностей о прекращении огня или мире, Украина не может снижать уровень готовности армии. По его словам, Россия способна быстро восстановить силы, поэтому нашей стране нужно создавать современную, мощную и высокотехнологичную армию.

То есть наша страна не должна забыть уроки этой войны. Нужно быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину,

– добавил Сырский.

Он напомнил, что во время так называемого "майского" перемирия российские войска использовали паузу, чтобы подтянуть артиллерию и подразделения беспилотных систем к переднему краю, перегруппировать силы и сразу после этого начать активные наступательные действия.

По его словам, этот опыт доказывает, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.

