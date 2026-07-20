В Генштабе и ОП отреагировали на слухи об отставке Сырского с поста главнокомандующего ВСУ

По состоянию на 20 июля Александр Сырский по-прежнему занимает должность главнокомандующего ВСУ. Окончательного решения относительно его дальнейшей судьбы пока нет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что говорят в Генштабе по поводу слухов об отставке Сырского?

В Генштабе отметили, что информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности в соцсетях и некоторых СМИ, о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского с должности не соответствует действительности.

Генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности главнокомандующего ВС Украины,

– говорится в сообщении.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает исполнять свои должностные обязанности.

"Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины", – резюмировали в Генштабе.

Кроме того, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу отметил, что 20 июля не стоит ожидать новых назначений в ВСУ. Представитель ОП также призвал граждан более осторожно относиться к информации, распространяемой анонимными телеграм-каналами.

Напомним, вопрос о кадровых изменениях в военном руководстве вновь обострился на фоне отставки с поста министра обороны Михаила Федорова и последовавших за этим протестов. Впоследствии участники митингов стали требовать от президента уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что проводит консультации по поводу сложившейся ситуации и "слышит, что говорят люди". По его словам, он отдельно общался с Михаилом Федоровым и Александром Сырским, а затем добавил, что "решения по поводу армии будут выработаны".

Ранее Михаил Федоров публично подтверждал, что между ним и Сырским существовали серьезные разногласия. По его словам, после решения президента оставить нынешнего главнокомандующего на должности он согласился работать вместе с ним, однако впоследствии столкнулся с блокированием большинства реформаторских инициатив Министерства обороны, касающихся развития беспилотных систем, цифровизации армии, рекрутинга и реформирования управления войсками.