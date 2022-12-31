HIMARS для Украины оборудуют системами IFADTS: как они помогут уничтожать врага

На днях появилась информация, что в новые 18 HIMARS, которые США должны поставить Украине, будет интегрирована система IFADTS. Она должна улучшить коммуникацию между разведывательными беспилотниками и установками HIMARS.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он отметил, что IFADTS нам нужны, чтобы наши HIMARS успевали делать больше "бавовны" и поражать больше целей за короткий промежуток времени.

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По его словам, мало кому было известно, что армия США передала Украине HIMARS с несколько урезанным программным обеспечением.

К примеру, там нет системы натовской связи Link 16. И более того там нет программного обеспечения отстрела ракет ATACMS,

– подчеркнул он.

Военный эксперт объяснил, что установка имеет софт, как навести ракету GMLRS и отстрелять по заранее заданным координатам.

"Вот этот максимум, который был в программном обеспечении этих HIMARS", – заметил он.

В чем преимущество новых HIMARS, которые передадут Украине США: смотрите видео

HIMARS теперь без ограничений функционала

Киричевский вспомнил, что летом было много шуток типа: бывший программист экипажа HIMARS разобрался, как сломать прошивку, и теперь мы точно отстреляемся HIMARS.

"Такая шутка возникла, поэтому установки действительно имели определенные ограничения, которые сужали в чем-то нам этот функционал. Но теперь на этих 18 пусковых машинах, которые для нас производятся, таких ограничений не будет. И это достаточно ценно", – подчеркнул он.

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