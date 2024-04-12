Какова цель создания системы "Оберег": Вениславский назвал ее преимущества
Цифровизация – один из важных аспектов реформирования украинского законодательства. В частности, и в вопросах мобилизации и военнообязанных.
Чтобы упростить процессы, в Украине запускают систему "Оберег", о которой и раньше говорилось. Новые детали 24 Каналу рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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"Сегодня цифровизация максимально проникла во все сферы нашей жизни, и мы должны максимально ее использовать для того, чтобы экономить и время, и человеческие усилия для актуализации, понимания реальной картины", – отметил чиновник.
Как будет работать "Оберег"
По словам Вениславского, до 2022 года система воинского учета была существенным образом разрушена. Поскольку в бумажном варианте информацию не актуализировали и не обновляли в соответствующем объеме.
Более того – частично эта информация была уничтожена, а в цифровой формат до этого не переведена. Поэтому был принят соответствующий закон, касающийся военнообязанных, о более системной интеграции между различными базами данных.
"Это для того, чтобы система "Оберег", распорядителем которой является Министерство обороны, должна была получать и из Государственной миграционной службы, и из налоговой, и из Министерства внутренних дел информацию, которая будет автоматически актуализироваться и формировать так называемый образ каждого военнообязанного", – сказал Вениславский.
Он добавил, что в течение 60 дней все военнообязанные лица должны актуализировать свои данные.
"Эта система уже работает, но не в полном объеме. Впрочем, в краткой перспективе у нас заработает обмен данными между различными ведомствами. И это существенно облегчит и для человека, и для государства функцию мобилизационных мероприятий", – добавил он.
Заметим, доступ к реестру для граждан возможен через мобильное приложение Дия. В режиме онлайн можно подать сведения о себе в ТЦК и проверить данные. Сейчас эта услуга недоступна – следите за обновлениями функций.
Что известно о системе "Оберег": основное
- В декабре 2023 года Министерство обороны верифицировало электронный реестр военнообязанных "Оберег". Важной задачей было синхронизировать его с другими государственными реестрами.
- Данные в систему вносит не только военнообязанные лица или резервисты, но и другие ведомства, полный перечень которых – здесь. Данные сохраняются в течение всей жизни.
- Внесенные данные в систему могут проверяться на случай недостоверности. В таком случае устанавливается ответственное лицо за это и происходит исправление неправильной информации.