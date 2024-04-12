Щоб спростити процеси, в Україні запускають систему "Оберіг", про яку й раніше мовилося. Нові деталі 24 Каналу розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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"Сьогодні цифровізація максимально проникла у всі сфери нашого життя і ми маємо максимально її використовувати для того, щоб економити і час, і людські зусилля для актуалізації, розуміння реальної картини", – зауважив посадовець.

Як працюватиме "Оберіг"

За словами Веніславського, до 2022 року система військового обліку була суттєво зруйнована, оскільки в паперовому варіанті інформація не актуалізувалася та не оновлювалася у відповідному обсязі.

Ба більше, частково ця інформація була знищена, а в цифровий формат до цього не переведена. Тому було ухвалено відповідний закон, який стосується військовозобов'язаних про більш системну інтеграцію між різними базами даних.

"Це для того, щоб система "Оберіг", розпорядником якої є Міністерство оборони, мала отримувати і з Державної міграційної служби, і з податкової, і з Міністерства внутрішніх справ інформацію, яка буде автоматично актуалізуватися і формувати так званий образ кожного військовозобов'язаного", – сказав Веніславський.

Він додав, що протягом 60 днів усі військовозобов'язані особи мають актуалізувати свої дані.

"Ця система вже працює, але не в повному обсязі. Утім, у короткій перспективі в нас запрацює обмін даними між різними відомствами. І це суттєво полегшить і для людини, і для держави функцію мобілізаційних заходів", – додав посадовець.

Зауважимо, доступ до реєстру для громадян можливий через мобільний застосунок Дія. У режимі онлайн можна подати відомості про себе в ТЦК і перевірити дані. Наразі ця послуга недоступна – слідкуйте за оновленнями функцій.

Що відомо про систему "Оберіг": основне