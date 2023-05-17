Даже если была повреждена: в NYT говорят, что система Patriot находится в рабочем состоянии

В ночь на 16 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами "Кинжал". Несмотря на то, что в Воздушных силах сообщали, что защитникам удалось сбить все вражеские цели, западные СМИ утверждали, что один ЗРК Patriot был поврежден в результате атаки.

В частности, издание CNN отмечало, что в Штатах уже оценивается ущерб. В то же время представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби не смог подтвердить такую информацию.

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Patriot находится в рабочем состоянии

The New York Times пишет, что повреждена система ПВО Patriot находится в рабочем состоянии, несмотря на возможные повреждения.

Американские чиновники говорят, что система ПВО может сбивать любые цели, в том числе сверхзвуковые ракеты. Кроме того, в США считают, что скорее всего установку удастся отремонтировать, не вывозя ее за пределы Украины.

В то же время напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат заверил, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно. Прежде всего спикер пояснил, что дивизион состоит из командного пункта, радара, а также самих пусковых установок.

В командном пункте сидит боевое обслуживание, которое занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности. Кроме того, дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок. Каждая оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. И следует понимать, что эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу. По сути, пуски ракет.

Поэтому Игнат подчеркнул, что уничтожить систему "каким-то там" Кинжалом", невозможно.

Что известно об атаке Киева 16 мая