Системы HIMARS, предоставленные Украине, не были ликвидированы россиянами, – генерал Милли

Украина продолжает получать ракетные установки HIMARS от США. Генерал Марк Милли подчеркнул, что ни одну из предоставивших нашему государству российские военные ликвидировать не смогли. Так что подобная информация – откровенная ложь.

США предоставили нашему государству уже 12 HIMARS из более 20 обещанных. И ни одна из этих ракетных установок, хоть об этом и мечтают в Кремле, не пострадала. Более того, они продолжают эффективно уничтожать врага.

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В США возлагают надежды на HIMARS

Об этом свидетельствует краткий, но меткий комментарий главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. Он подчеркнул, что переживает за судьбу каждой ракетной установки, которая сейчас помогает выбивать врага. А все потому, что HIMARS уже начинают изрядно влиять на ход войны.

На сегодня предоставленные Украине HIMARS не были ликвидированы россиянами, и я стучу по дереву каждый раз, когда об этом говорю,

– подчеркнул Марк Милли.

Фейки оккупантов распространяются молниеносно

Отметим, что чиновникам приходится буквально опровергать фейки, которые распространяют в кремле. Там пропагандисты делают все возможное для того, чтобы нивелировать влияние оружия, предоставленного международными партнерами, на ход войны.

И хотя врут россияне довольно много и часто, но они забывают о важных деталях. Как рассказал во время телемарафона представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, они сообщили об успехе в районе Покровска. Мол, удалось уничтожить "зарядную машину" к HIMARS. Но есть одно но: эти установки перезаряжаются самостоятельно. Поэтому враг в очередной раз заврался и забыл добавить хотя бы немного логики в свои заявления.

Отметим, что россияне планируют снимать фейковый репортаж об "уничтожении" HIMARS в нашем государстве. Для этого пропагандисты просят о помощи беларуси. Понятное дело, речь идет о деревянной копии ракетной установки. Но мы прекрасно понимаем, что в желании создать хоть какую-то телевизионную картинку враг готов и на такое.

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