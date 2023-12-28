Украина разрабатывает гибридные системы ПВО FrankenSAM: они уже работают на поле боя

Украина разрабатывает собственные гибридные системы противовоздушной обороны в рамках проекта FrankenSAM. Первые разработки уже работают на поле боя.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время брифинга "Результаты деятельности Минстратегпрома и Укроборонпрома за 2023 год". Во время выступления министр также сообщил, что Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда".

К теме Украина упрощает все процедуры производства оружия, – Зеленский

Камышин об украинских системах ПВО

Как сообщил Министр, Украина разрабатывает собственные системы ПВО. Камышин охарактеризовал их как "большие", "сложные", "дорогие" и "длинные". Министр уточнил, что разработки украинской ПВО уже дают результаты.

"Параллельно разрабатываем, то, что называем гибридным ПВО. Это быстрые решения, которые нам дают эти результаты уже этой зимой", – сообщил Камышин.

Министр добавил, что первые разработки из портфеля проектов FrankenSAM уже работают на поле боя. Камышин добавил, что во время визита в США вместе с министром обороны они наблюдали системы, разрабатываемые совместно украинскими и американскими компаниями.

Когда мы были в США с министром обороны, то наблюдали системы, разрабатываемые совместно украинскими и американскими компаниями. Но сегодня работают у нас на линии фронта. Они могут защищать объекты критической инфраструктуры, города. Эти решения позволяют нам иметь свою быструю ПВО,

– заявил Камышин.

Что известно о проекте FrankenSAM