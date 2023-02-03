"Теперь никто не заметит": сеть разразилась шутками о маскировочной сетке на ПВО в центре Москвы
Пока в России, как всегда, все идет "по плану" и "паники нет", в центре Москвы на крышах размещают ПВО вблизи админзданий. Более того, в Кремле решили "замаскировать" системы, чтобы их точно никто не заметил.
Пользователи сети сразу взорвались шутками об оригинальности и "смекалке" россиян. 24 Канал собрал реакцию и шутки украинцев о маскировочной сетке на ПВО в центре столицы страны-агрессорки.
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Как сеть шутит над "замаскированными" "Панцирями"
Как только в информационном пространстве появились сообщения о том, что россияне устанавливают на крышах Москвы системы ПВО "Панцирь-С1", украинцы начали шутить об ожидаемых "3 днях войны" Путина и суровой реальности. Теперь соцсети взорвались от обновленной "закамуфлированной" версии "Панцирей".
Мол, конечно, теперь систем ПВО на крышах не видно. Украинский общественный активист и военнослужащий Сергей Стерненко отреагировал на событие на своем Twitter.
Насмешки Стерненко подхватили и другие пользователи соцсетей. Они заметили, что теперь "Панцирь" теперь выглядит как настоящая "военная цель".
Украинцы оценили маскировку российского ПВО / Скриншот 24 Канала
Некоторые метко подметили, что такие манипуляции с "Панциром" не что иное, как подогрев страха в российском обществе. Кремль продолжает свою пропаганду об "опасности", нависшей над Россией.
Украинцы считают маскировку ПВО очередной ИПСО / Скриншот 24 Канала
"Панцирь-девочка" в центре Москвы / Скриншот 24 Канала
Как бы там ни было, маскировка "по-кремлевски" порадовала украинцев. Они единогласно констатировали, что теперь "точно ничего не видно".
Украинцы иронизируют "находчивости" россиян / Скриншоты 24 Канала
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Установка систем ПВО на крышах админзданий: что об этом известно
- Установка ПВО "Панцирь-С1" на крышах админзданий в центре Москвы вызвало настоящий резонанс. Страна-агрессорка, с самого начала вторжения заявлявшая об амбициозных планах по захвату Украины, вдруг устанавливает системы противовоздушной обороны в центре столицы.
- Впоследствии появилась информация о том, где именно установили системы ПВО. Речь идет о Минобороны на Фрунзенской набережной, административном здании в Тетеринском переулке и ГУ МВД на Петровке, 38.
- Они размещены таким образом, что полностью перекрывают и защищают Кремль и вообще значительную часть Москвы. В то же время в Воздушных Силах высмеяли поведение россиян и отметили, что в цивилизованных странах ставят специальные модульные установки, а не целые машины на колесах.