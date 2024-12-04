Западные системы ПВО в Польше будут защищать только воздушное пространство НАТО, – министр обороны

Западные системы противовоздушной обороны, которые получит Польша, будут защищать воздушное пространство стран Североатлантического альянса. В частности, они должны защитить логистический хаб, задействованный для поставок помощи нашей стране.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24, информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Зеленский анонсировал важные шаги в январе по воздушному щиту Украины

Западные системы ПВО в Польше будут защищать воздушное пространство НАТО

Министр обороны прокомментировал размещение в Польше самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS и Patriot. Их передадут Норвегия и Германия.

Глава оборонного ведомства Польши отметил, что другие союзники также будут поддерживать Польшу в течение года. Он добавил, что есть готовый целый план безопасности Польши.

Косиняк-Камыш заметил, что западные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО.

"Польша – прифронтовая страна. Нарушения воздушного пространства были в Польше, Румынии и Латвии. Нам нужно усилить охрану воздушного пространства", – отметил министр.

При этом глава Минобороны Польши назвал "драматической" ситуацию с авиаударами России по Украине.