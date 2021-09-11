Ситуация в Афганистане не повлияет на стратегический интерес США к Украине, – Госдеп

11 сентября 2021 , 18:11
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Сложный процесс вывода американских военных из Афганистана и обеспечения эвакуации людей из захваченной талибами страны никоим образом не влияет на стратегический интерес США к Украине.

Соответствующее заявление сделала заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд во время онлайн-выступления на форуме "Ялтинской европейской стратегии".

Читайте также Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного сотрудничества

Вы спрашиваете, означает ли выход из Афганистана, что мы больше не заботимся о стратегическом интересе к Украине? Я думаю, что нет лучшего примера нашей неизменной приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским устремлениям Украины, чем недавний саммит, который мы провели между президентами Байденом и Зеленским,
– сказала дипломатка.

Виктория Нуланд отметила, что встреча глав государств состоялась буквально на следующий день после завершения операции по эвакуации из Афганистана.

  • В то же время визит в Вашингтон имел насыщенную повестку дня, которая охватывала не только встречу президентов в Овальном кабинете.
Напомним. Первый визит Владимира Зеленского в качестве президента состоялся в США 30 августа.
В Вашингтоне президент Украины 1 сентября провел встречу с Джо Байденом.

Встреча Зеленского и Байдена: коротко

  • Разговор президентов длился более 2 часов, перед встречей Джо Байден и Владимир Зеленский сделали несколько коротких заявлений.
  • Глава Украины напомнил американскому коллеге о войне на Донбассе. Также передал список из 450 украинцев, незаконно заключенных Россией.
  • Лидер США заверил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути в НАТО и отметил, что не прочь наведаться в Украинское государство.

К теме Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора

 

Автор: Олег Васьків