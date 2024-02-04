Россияне осуществляют небольшие наступательные действия: какую роль играет Авдеевка

Российские захватчики почти 4 месяца безуспешно пытаются захватить Авдеевку. Сейчас ситуация в городе критическая, но не безнадежная.

Россияне не имеют возможности вести наступление стратегического уровня. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, заметив, что сейчас оккупанты прибегают к мелким наступательным действиям тактического уровня.

Важно Продвигаются ценой десятков тысяч жизней: какие направления враг считает для себя стратегическими

Решается судьба Авдеевки

Авдеевка не является стратегическим пунктом. По словам военного эксперта, если бы россиянам наконец удалось выровнять фронт, то это освободило бы определенное количество вражеских сил на другие участки. Однако это не означает, что после этого оккупанты смогут восстановиться и помаршировать со стратегической целью.

Это еще одна из точек на фронте, которая в результате очень долгих российских усилий, вероятно, может перейти в российские руки. Впрочем, даже в таком случае это не будет означать для Украины стратегическое поражение. Если у противника будут успехи, то понятно, что российская пропаганда раздует из этого Сталинград,

– сказал Гендельман.

Он отметил, что россияне в последнее время именно только тем и занимаются, что давят практически по всему фронту, в частности в районе Авдеевки, на Бахмутском и Купянском направлении.

Как на фронт влияет приостановление помощи от США

Более четырех месяцев назад Соединенные Штаты Америки начали сокращать военную помощь Украине, а чуть больше месяца назад вообще остановили ее. Конечно, такая ситуация имеет влияние на ход событий на фронте.

Как отметил военный эксперт из Израиля, украинское командование не сообщает, перебрасывается ли на Авдеевское направление достаточное количество снарядов.

Если говорить в целом о прекращении поставок, то пока не видно, по крайней мере по открытым источникам, что Европа способна возместить все, что не поставляют США. Вооруженные Силы Украины, к сожалению, вынуждены экономить. Чем меньше выстреливается снарядов, тем труднее держать оборону, в том числе и в Авдеевке. Помимо прочего, необходимо больше пехотных резервов,

– добавил Гендельман.

По его мнению, отсутствие американской помощи очень усложняет дальнейшее ведение боевых действий. Это не означает, что уже завтра все рухнет, но если нужно экономить снаряды, то понятно, что это дает преимущество противнику и затрудняет дальнейшее ведение обороны.

Ситуация в районе Авдеевки: последние новости