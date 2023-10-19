Потери России огромны, но успехов нет, – боец ВСУ о боях возле Авдеевки и Бахмута

Оккупанты продолжают наступать на Авдеевку, но никаких успехов там не имеют. Украинские военные дают мощный отпор захватчикам.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, заметив, что оккупанты потеряли значительное количество техники во время последних попыток окружить Авдеевку.

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Официально известно, что удалось уничтожить около сотни единиц вражеской техники за последнее время. А разные российские "военкоры" постоянно жалуются, что "от роты осталось четыре человека" и так далее.

Потери России огромны. Стратегических успехов нет, тактических – почти так же. Немного продвинулись они. Террикон возле Авдеевского коксохима, как Бахмут, уже трижды официально заявляли, что взяли. Но нет. Там до сих пор находятся украинские военные и украинский флаг,

– рассказал Сазонов.

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Зачем оккупанты хотят захватить Авдеевку

Как подчеркнул Сазонов, Путин недавно начал рассказывать ложь, что контрнаступление ВСУ якобы закончилось. Теперь оккупантам нужно продемонстрировать хоть какие успехи на фронте.

Российский президент пытается вбросить месседж международным партнерам Украины, что стоило бы сворачивать военную помощь и начинать переговоры. Атака на Авдеевку должна быть аргументом в пользу этого мнения, но ничего не удалось.

Путин хотел показать, что Украина ничего не освобождает да и еще теряет Авдеевку. Но нет. Наши дают отпор там. Идет продвижение на юг от Бахмута и других участках фронта. В общем контрнаступление идет тяжело, но продолжается,

– заметил Сазонов.

В целом Авдеевское направление – очень укрепленный район. Там продолжаются боевые действия еще с 2014 года и воюют очень опытные украинские военные.

Ситуация на фронте: коротко