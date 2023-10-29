Интенсивность огня несколько уменьшилась: что задумал враг под Авдеевкой

Оккупанты не отказались от планов окружить и захватить Авдеевку. Они стягивают туда ресурс с других участков фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что оккупанты перетаскивают под Авдеевку подразделения из состава 2 общевойсковой армии. Ее зона ответственности – Луганская область.

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Сейчас под Авдеевкой незначительное уменьшение интенсивности боевых действий. Но это просто подготовка оккупантов к следующему наступлению.

Это не пауза, а временное уменьшение интенсивности боевых действий из-за действительно больших потерь. Оккупанты пытаются компенсировать их передислокацией подразделений, чтобы продолжить очередные волны наступления. Российское командование не отказалось от своей цели – окружить и оккупировать Авдеевку,

– заметил Коваленко.

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Достаточно ли в оккупантов ресурса

Как подчеркнул Коваленко, оккупанты буквально стягивают под Авдеевку подразделения с других участков фронта. Поэтому есть вопросы, что они будут делать на других направлениях, откуда забирают резервы. Если бы они былы полностью обеспечены ресурсом, то таких перетасовок не было бы.

Ранее они перебрасывали разве что 25 общевойсковую армию в Луганскую область. Но им не хватает ресурса для широкомасштабного наступления по Лимано-Купьянской оси. Там, вероятно, будет такая же имитация наступления, как это было летом. Но и у нас будут очень интересные ответы,

– рассказал Коваленко.

Ситуация на фронте: коротко