Россияне давят на Авдеевку со всех сторон: в ВСУ ответили, изменилась ли ситуация с логистикой

Авдеевское направление в Донецкой области остается самым горячим на всей линии фронта. В городе уже длительное время продолжаются ожесточенные уличные бои.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой, добавив, что противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью. Количество этих ударов уже даже нельзя посчитать.

К теме Ад боев – в Авдеевке: что происходит на одном из самых тяжелых направлений

Враг давит на город со всех сторон

"Противник не прекращает штурмовать одновременно с нескольких направлений. Он неистово давит с северного фланга, а также с южных окраин Авдеевки", – рассказал Дмитрий Лиховой.

Украинские войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Также происходит планируемое усиление подразделений. Даже несмотря на все усилия россиян – логистика работает.

Чтобы расширить логистические коридоры в районе Авдеевки проводят рейдово-ударные действия. Нашим защитникам в увеличенных объемах поставляют боеприпасы и средства поражения, насколько нам это позволяет соотношение, которое есть на складах,

– отметил Лиховий.

Все боевые задачи выполняются, ведь есть понимание, что это приоритетное направление. Соответственно поставки боекомплекта также в приоритете, как и жизнь украинских бойцов.

Украинские силы вышли с позиции "Зенит"

По состоянию на 16 февраля заблокированных украинских подразделений в Авдеевке нет. Также подтверждено, что украинские силы вышли с позиции "Зенит" на южной окраине города.

Эта позиция стала легендарной еще с 2014 года – это форпост Сил обороны на южном фланге Донецка, это ворота в Донецк. Там мы увидели множество примеров героизма,

– сказал представитель ОСУВ "Таврия".

Он отметил, что линия фронта в Авдеевке начала двигаться впервые за 10 лет только тогда, когда российское нашествие подвинуло в чрезвычайно больших масштабах и сосредоточила на этом участке очень большие силы. В таких условиях было принято решение отойти с позиции для сохранения личного состава и для улучшения оперативной обстановки.

Украинские силы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Тактически ее занятие не дает врагу стратегического преимущества в масштабах всей Авдеевки и не меняет принципиальную ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции,

– подчеркнул Лиховой.

Поэтому Авдеевская оборонительная операция продолжается, и именно об нее стачивается вражеская живая сила. Например, только за 15 февраля по всей протяженности операционной зоны ОСУВ "Таврия" россияне потеряли 711 человек – это самое большое число за сутки с начала 2024 года. Значительная часть уничтоженных оккупантов – результат боевой работы защитников Авдеевки.

Во время выхода из "Зенита" были потери

Боец 110 бригады Виктор Биляк написал сообщение о тяжелом отходе из почти окруженного укрепрайона "Зенит". По его словам, бойцы выбирались самостоятельно и с большими потерями.

В то же время бойцы Третьей штурмовой бригады говорят о 15 000 военных, которых собрала Россия возле Авдеевки. За период их пребывания на этом участке фронта им удалось уничтожить примерно 4000 оккупантов. Говорится суммарно об убитых и раненых.

Это лишь подтверждает тот шквал атак, о котором я говорю, то противостояние и тот ад, который сейчас происходит в уличных боях, в частности в районе Коксохимического завода на севере Авдеевки,

– подчеркнул Лиховой.

Утром 16 февраля Коксохимический завод горел. Россияне сделали это намеренно, чтобы под прикрытием дыма продолжить свое наступление. Несмотря на это, подразделения 3 ОШБр продолжают выполнять боевую работу.

"Что касается видео бойцов 110 бригады, то есть признание того, что при отходе были потери. Ситуация действительно была сложная. За погибших мы отомстим, за пленных будем помнить и приложим все усилия для их освобождения", – сказал представитель ОСУВ "Таврия".

Он добавил, что все обстоятельства выхода бойцов с позиции должны быть выяснены.

Адские бои в Авдеевке: последние новости