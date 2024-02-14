Почему в Авдеевке нет оперативного окружения: объяснение военного обозревателя – карта

Авдеевка имеет для врага стратегическое значение – это ворота ко всей Донетчине, поэтому Владимир Путин отдал приказ брать город любой ценой. На фоне этого в сети начали распространять вбросы вроде "Авдеевка в окружении", что крайне остро "подыгрывает" российской пропаганде и "подогревает" панику среди украинцев.

Однако пока оперативного окружения Авдеевки нет. Хотя это не отменяет главного – ситуация в городе крайне сложная. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал в эфире 24 Канала главную проблему обороны.

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"Оперативного окружения в Авдеевке – нет. Оперативное окружение – это положение подразделений, когда они изолированы от основной группы войск. В результате чего не могут получать поставки или обеспечить выход из зоны изоляции, но имеют свободу маневра", – отметил военно-политический обозреватель.

Ситуация в Авдеевке действительно очень сложная. Даже из некоторых секторов Силам обороны придется отходить. Несмотря на это, основная логистика продолжает работать: как трасса 0542, которая является логистической артерией, так и полевые дороги, которые идут через село Северное до 9-го квартала города. Они уже давно находятся под огневым воздействием со стороны российских оккупационных войск. Такие реалии обороны не только в Авдеевке, но и в других городах, когда россияне пытаются взять логистику и пути под огневой контроль.

Показываем на карте/ Скриншот

На сегодня у нас ситуация еще не на уровне "мы оставляем Авдеевку". Но все должны понять, что теми инструментами и ресурсами, которые у нас есть, прежде всего технического компонента, мы не сможем ее удерживать. За что большое спасибо нашим международным партнерам, а особенно Республиканской партии, которая на капиталистических холмах в последние месяцы устроила "политическое шапито",

– подчеркнул Александр Коваленко.

Вопрос о продлении помощи Украине от Соединенных Штатов Америки продолжается еще с октября 2023 года. Тогда президент Джо Байден настаивал принять законопроект о продлении помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, в частности Тайваню, на 106 миллиардов долларов. Однако Республиканская партия всячески пытается помешать выделению средств нашему государству.

Актуальная информация о ситуации в Авдеевке

Российские оккупанты сосредоточили вблизи Авдеевки чрезвычайно большое количество сил и средств. В частности, бронетехнику и дополнительно привлекают авиацию. Силы обороны смогли накопить боекомплект и построить фортификацию. Ранее город был мощным индустриальным центром, что сейчас помогает ВСУ сдерживать натиск противника.

В Авдеевке продолжаются тяжелые бои. Впрочем, есть и позитивы: Силы обороны берут в плен большее количество россиян, а это значит, что обменный фонд Украины растет. За последнюю неделю военные взяли в плен около 30 оккупантов. Среди них много уголовников. Также важно понимать, что линия боевого соприкосновения движется не только в одну сторону. То есть не стоит думать, что наступают только россияне, а ВСУ только обороняются.

Оккупанты на город бросают большие силы – целый "ассортимент различных видов российских войск". Различные мотострелковые бригады из 1 армейского корпуса – бывшая так называемая "народная милиция ДНР". Также танковые полки 90 танковой дивизии вооруженных сил России, 2 бригады сил специального назначения российской армии, в частности, одна бранденбургская бригада и также одна мотострелковая бригада 41 российской армии.