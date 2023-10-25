Все больше сообщений о пытках и расстрелах: что сейчас происходит в армии России

Оккупанты продолжают попытки окружить Авдеевку несмотря на большие потери. Одной из причин таких действий являются варварские методы принуждения российского командования, которое избивает, пытает и расстреливает своих солдат.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец. По его словам, главная мотивация идущих на смерть захватчиков – страх быть искалеченными или убитыми своими командирами.

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Россияне штурмуют Авдеевку

Тарас Березовец отметил, что на Авдеевском направлении Россия привлекла подразделения ВДВ. С помощью бронетехники они пытаются атаковать позиции ВСУ. Врагу это не удается, однако он продолжает дальше.

Российское командование использует варварские методы принуждения своих воинов. В частности, говорится об избиении и других телесных наказаниях, пытках, расстрелах, когда оккупанты некачественно выполняли приказ или вообще отказывались это делать.

Сейчас участились случаи записи видеообращений от семей российских военнослужащих, которые жалуются на убийства их родных, применение к ним пыток, других средств принуждения из-за того, что они некачественно выполняли приказ или отказывались это делать,

– рассказал он.

Березовец о методах российских командиров: смотрите видео

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