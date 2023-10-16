Могут ли россияне изменить тактику в Авдеевке: майор запаса ВСУ объяснил действия врага

В ISW сообщили, что оккупанты меняют тактику штурмов под Авдеевкой. Враг снизил темпы наступления, чтобы приспособиться к тактическому положению и впоследствии новой волной атаковать Силы обороны.

Как заметил 24 Каналу ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман, гипотетически оккупанты могут изменить тактику в Авдеевке. Однако все-таки этого не произойдет из-за закостеневшей системы российского управления.

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Оккупанты могут сделать только одно

"У них есть определенные боевые институты и определенные правила. Они не способны быстро трансформировать их в более современные тактики ведения боя. Потому, что они могут изменить?!", – отметил майор запаса ВСУ.

Впрочем, по словам Гетьмана, российские захватчики могут лишь усилить авиационные удары управляемыми авиабомбами, которых у врага пока достаточно. Однако с пехотными атаками все наоборот: у россиян наблюдается определенный снарядный дефицит.

Что касается пехотных действий, то вряд ли они будут использовать что-то другое, кроме штурмовых групп и мясных атак,

– сказал ветеран российско-украинской войны.

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По словам Гетьмана, на Авдеевском направлении есть подразделения "Шторм-Z" и батальон "Сомали". Также замечена росгвардия, которая, вероятнее всего, будет делать заградительные отряды или наводить порядок среди оккупантов.

Батальон "Сомали" Это террористическая незаконная вооруженная группировка, которая находится в ведении террористической организации "Донецкая народная республика" (ДНР).

Я даже не знаю, что можно предположить, чтобы они такого новейшего могли придумать,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Россияне штурмуют Авдеевку