Такое в истории российско-украинской войны уже было: зачем россиянам наступление на Авдеевку

Российские оккупанты продолжают делать попытки окружить Авдеевку. Кремлевский диктатор Владимир Путин поставил перед боевиками политическую задачу, чтобы "торговаться" с Украиной за мирные переговоры.

В Авдеевке Путин хочет повторить такой же сценарий, когда после котла в Дебальцево были подписаны договоренности "Минск-2". Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Путин хочет повторить сценарий

Как отметил Роман Свитан, риторика Путина и силы, средства россиян, брошенные на это направление, свидетельствуют, что это исключительно политическая задача. Ведь с военной точки зрения захватчики не смогут окружить Авдеевку. Возможно только краткосрочное окружение.

В Кремле надеются повторить сценарий, который уже был в истории российско-украинской войны. После котла в Дебальцево в 2015 году были подписаны договоренности "Минск-2".

Россияне выполняют задачи с окружения Авдеевки, чтобы Путин мог торговаться, как это было с котлом в Дебальцево. За это он получил "Минск-2". Исходя из риторики, которую мы видим в последнее время, Путин дает намеки на "мирные отношения", замораживание конфликта,

– считает он.

По словам полковника ВСУ в запасе, на Авдеевском направлении у оккупантов осталось боеприпасов примерно на неделю. Большинство техники врага также уже перебиты. Далее россияне будут наступать живой силой и потерпят поражение.

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