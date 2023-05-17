Враг попал в свою же ловушку, – военный эксперт о боях на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заметил, что вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку. Выражение генарала очень красноречиво описывает ситуацию.

Дело в том, что на самом деле русские войска готовили Бахмут как ловушку для ВСУ. Он должен был быть воронкой, которая втягивала бы украинские силы. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Олександр Мусиенко.

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Случилось не так, как предполагалось

Оккупанты думали, что им удастся наступать в Бахмуте сколько угодно, мы будем втягиваться в бои, бросать резервы и забудем о контрнаступлении. Это был замысел нашего врага.

Как в поговорке: "Не рой другому яму". Теперь в этой мышеловке оказываются российские войска,

– акцентировал Александр Мусиенко.

Что происходит в Бахмуте:

Каждый день уменьшается угроза окружения нашей группировки в Бахмуте. С юга и севера фланги срезаются нашими войсками, мы имеем определенные успехи и продвижение, зато у врага все меньше перспектив на окружение, нарушение логистики и так далее.

Российские войска истощаются и не получают приказа отступать, а идти только вперед. Эти действия приведут к тому, что, переходя в такие локальные контратаки, украинские силы могут создать варианты оперативных оцеплений.

Как будет развиваться ситуация, добавляет Мусиенко, покажут бои. Бахмут все больше превращается в ловушку для врага.

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