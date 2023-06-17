Атаки на Бахмутском направлении уменьшились: Череватый объяснил причины

В последнее время на Бахмутском направлении уменьшилось количество атак, оккупанты стали более осторожными. За последние сутки произошло одно боеприкосновение, за прошедшие – одно, за позапрошлые – два.

Об этом 24 Каналу сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, предыдущие две недели ВСУ воспользовались тем, что Россия проводит ротации и контратаковали врага.

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Спикер рассказал, что украинским защитникам удалось освободить участок размером примерно 16 квадратных метров. Возможно, это повлияло на уменьшение боестолкновений.

Безумные потери России

Сергей Череватый предположил, что регулярная российская армия и мобилизованные видят опыт боевиков ЧВК "Вагнера", которые пытались атаковать позиции ВСУ и имели огромные потери. Враг не имеет мотивации идти в наступление.

Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что оккупанты роют окопы, устраивают подразделения. Враг подтягивает воздушно-десантные войска, пехоту и другие подразделения, чтобы удержать этот плацдарм. Россияне насторожены и ждут удара от ВСУ.

Они максимально сосредотачиваются на том, чтобы не упустить этот удар. Если вагнеровцы почти исключительно концентрировались на атакующих действиях, то сейчас они уделяют внимание оборудованию своих позиций. Как и вагнеровцы, они продолжают поражать нас огнем. К сожалению, у них еще есть для этого возможности,

– заметил он.

Акты отчаяния оккупантов

Как утверждает Череватый, на Бахмутском направлении присутствуют незаконные формирования россиян – ЧВК "Патриот", "Ветераны", "Факел". Их не так много, как вагнеровцы, но они есть. Кроме того, воюют так называемые штурмовые роты "Шторм-Z".

"На самом деле это уже акты отчаяния. Они понимают, что наступательное сражение наиболее затратно относительно человеческих ресурсов. Они видят, что произошло с их предшественниками. Это абсолютно не мотивирует их", – добавил спикер.

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