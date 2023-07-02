Бахмут – сакральный для россиян: снимут ли они войска с Юга для усиления обороны на Востоке

Бахмут остается одним из приоритетных направлений для российских захватчиков. Сейчас они перебрасывают туда силы с Юга и других участков фронта, чтобы укрепить оборону города.

Военный обозреватель Роман Бочкала отметил, что сейчас россияне будут скапливать войска на важных с их точки зрения участках фронта – в частности в Бахмуте. Это также может быть связано с неудачным мятежом Евгения Пригожина. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме "День Д" или операция "Кобра": три неочевидных мнения о том, от чего будет зависеть наступление Украины

Российские власти "перетасовывают колоду"

Как известно ЧВК "Вагнера" Пригожина было авангардом наступательных и оборонительных действий россиян на территории Бахмута. Но после провала "переворота" Пригожина ситуация с вагнеровцами пока неясная.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме

"Сейчас российские власти "перетасовывают колоду", и на фронте можно ожидать чего угодно. Возможно, они будут отходить, а другими словами убегать и сокращать площадь оккупированные ими территории", – предположил военный обозреватель.

Военный обозреватель объяснил, какое значение для российских властей имеет Бахмут: смотрите видео

"Продают" Бахмут как "победу"

Бахмут имеет для россиян большое пропагандистское значение, потому что уже долгое время у них не было "побед" и российской власти нужно было что-нибудь "продать" своему населению.

Бахмут – сакральный для россиян и остается таким сейчас. И для Путина он остается определенной "победой". Ведь он находится в "теплой ванне" и продолжает отдавать приказы "держать" Бахмут,

– заметил Бочкала.

Российский диктатор живет в вымышленном мире, а потому и дальше будет отдавать такие приказы, а его приспешники будут их выполнять.

"Мы размышляем с позиции логики, целесообразности. А в Кремле собственная логика. И никто Путину не говорит правду – какие потери терпят оккупанты и что происходит на самом деле. Поэтому россияне и дальше будут "держать" Бахмут", – уверен Роман Бочкала.

Больше о возможной переброске сил врага под Бахмут

Американский Институт изучения войны обратил внимание на активизацию оккупантов на Бахмутском направлении. Из-за усиления военных операций ВСУ вокруг города россияне пытаются перебрасывать в Бахмут дополнительные ресурсы.

Ранее враг уже перебрасывал под Бахмут полк ВДВ с Лиманского направления. Также с начала украинского контрнаступления Россия перевела часть боеспособных сил из Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское.

Однако аналитики из ISW отмечают, что возможно переброшенных подразделений будет недостаточно для удержания позиций в Бахмуте. И тогда российское военно-политическое руководство может "столкнуться с трудным выбором".

Российскому командованию придется снова перебрасывать силы в Бахмут с Херсонщины или Луганщины или с Юга Украины. И тогда оно должно решить, какое направление фронта ослабить ради усиления Бахмутского.