Это мешок, в который российскую армию завел Евгений Пригожин. Он их туда затащил, бросил и скрылся. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Этот котел сейчас формирует Александр Сырский, выполняя боевые задания. С военной точки зрения это логичное и оправданное развитие событий, когда войска выходят из потенциального котла, оставлять их там никто не будет. И это только первый этап ухода. Реальная картина там хуже,

– заверил военный эксперт.

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У россиян один выход – бежать

Сейчас мы продвигаемся по флангам всей Соледарско-Бахмутской группировки. Из Белогоровки есть направление на Лисичанск и направление на Попасную. Сейчас наши войска идут не только в окружении Бахмута и из-под Бахмута, а как раз от Бахмута – в сторону Горловки, Курдюмовку, вдоль водовода.

Такие движения по высотам наконец могут замкнуть кольцо окружения в районе Попасной мы можем отрезать весь Соледарско-Бахмутский выступ.

"Опять-таки, их туда затащил Пригожин. Потоптался по Соледару, по Бахмуту, все бросил и убежал. Теперь россиянам придется оттуда уходить. И чем быстрее они, кстати, это сделают, тем больше жизней оставят", – подчеркнул Свитан.

По его словам, у оккупантов единственный способ – отойти за Попасную. Там из-за возвышенности хоть как-то можно держать оборону.

"Россиянам этим летом ждет не только выход из Бахмута, но и выход из Соледара, и, думаю, выход аж на Попасную всей этой группировки Соледарско-Бахмутского", – подытожил Роман Свитан.

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