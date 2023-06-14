Это мешок, в который российскую армию завел Евгений Пригожин. Он их туда затащил, бросил и скрылся. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Этот котел сейчас формирует Александр Сырский, выполняя боевые задания. С военной точки зрения это логичное и оправданное развитие событий, когда войска выходят из потенциального котла, оставлять их там никто не будет. И это только первый этап ухода. Реальная картина там хуже,
– заверил военный эксперт.
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У россиян один выход – бежать
Сейчас мы продвигаемся по флангам всей Соледарско-Бахмутской группировки. Из Белогоровки есть направление на Лисичанск и направление на Попасную. Сейчас наши войска идут не только в окружении Бахмута и из-под Бахмута, а как раз от Бахмута – в сторону Горловки, Курдюмовку, вдоль водовода.
Такие движения по высотам наконец могут замкнуть кольцо окружения в районе Попасной мы можем отрезать весь Соледарско-Бахмутский выступ.
"Опять-таки, их туда затащил Пригожин. Потоптался по Соледару, по Бахмуту, все бросил и убежал. Теперь россиянам придется оттуда уходить. И чем быстрее они, кстати, это сделают, тем больше жизней оставят", – подчеркнул Свитан.
По его словам, у оккупантов единственный способ – отойти за Попасную. Там из-за возвышенности хоть как-то можно держать оборону.
"Россиянам этим летом ждет не только выход из Бахмута, но и выход из Соледара, и, думаю, выход аж на Попасную всей этой группировки Соледарско-Бахмутского", – подытожил Роман Свитан.
Что происходит на фронте: последние новости
- ВСУ осуществляют наступательные действия по нескольким направлениям на Востоке и на юге Украины. Разъяренные оккупанты увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов, наносят авиационных ударов, чтобы усложнить нам продвижение.
- Несмотря на все сложности, на прошлой неделе украинские военные продвинулись как минимум на 6,5 километра вперед и освободили более 90 квадратных километров. В частности, украинская армия деоккупировала Нескучное на Донбассе, а также Макаровку и Благодатное на Юге.
- Наиболее упорные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Противник просто так не сдает территории, которые захватил.
- В то же время активность врага в районе Бахмута несколько снизилось. Этим воспользовались наши бойцы.
- Российские войска продолжают нести бешеные потери в Бахмуте. Новые подразделения врага панически напуганны, поэтому в городе ведут себя неадекватно.