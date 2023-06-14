Це мішок, в який російську армію завів Євген Пригожин. Він їх туди затягнув, кинув і втік. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Цей котел зараз формує Олександр Сирський, виконуючі бойові завдання. З військової точки зору це логічний та виправданий розвиток подій, коли війська виходять з потенційного котла, лишати їх там ніхто не буде. І це лише перший етап відходу. Реальна картина там гірша,
– запевнив військовий експерт.
Світан про перспективи росіян у Бахмуті: дивіться відео
У росіян один вихід – тікати
Зараз ми просуваємося по флангах всього Соледарсько-Бахмутського угрупування. З Білогорівки є напрям на Лисичанськ і напрям на Попасну. Зараз наші війська йдуть не лише в оточенні Бахмута і з-під Бахмута, а якраз від Бахмута – у бік Горлівки, на Курдюмовку, вздовж водоводу.
Такі рухи по висотах врешті-решт можуть замкнути кільце оточення в районі Попасної ми можемо відрізати увесь Соледарсько-Бахмутський виступ.
"Знов таки, їх туди затягнув Пригожин. Потоптався по Соледару, по Бахмуту, все кинув і втік. Тепер росіянам доведеться звідти йти. І чим швидше вони, до речі, це зроблять, тим більше життів залишать", – наголосив Світан.
За його словами, в окупантів єдиний спосіб – відійти за Попасну. Там через височину хоч якось можна тримати оборону.
"Росіян цього літа чекає не лише вихід з Бахмута, а й вихід із Соледару, і, думаю, вихід аж на Попасну усього цього угрупування Соледарсько-Бахмутського", – підсумував Роман Світан.
Що відбувається на фронті: останні новини
- ЗСУ здійснюють наступальні дії на декількох напрямках на Сході та Півдні України. Розлючені окупанти збільшили кількість артилерійських та мінометних обстрілів, завдають авіаційних ударів, аби ускладнити нам просування.
- Попри усі складнощі, минулого тижня українські військові просунулися щонайменше на 6,5 кілометра вперед та звільнили понад 90 квадратних кілометрів. Зокрема, українська армія деокупувала Нескучне на Донеччині, а також Макарівку й Благодатне на Півдні.
- Найбільш запеклі бої тривають на Бахмутському напрямку. Противник просто так не здає території, які захопив.
- Водночас активність ворога у районі Бахмута дещо знизилася. Цим скористалися наші бійці.
- Російські війська продовжують зазнавати шалених втрат у Бахмуті. Нові підрозділи ворога панічно налякані, тому у місті поводяться неадекватно.