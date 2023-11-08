Есть некоторые изменения: боец ВСУ рассказал, как погодные условия повлияли на тактику боев

Оккупанты пытаются создавать давление по всей линии Бахмутского направления. Однако успехов у них нет.

Об этом 24 Каналу рассказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, отметив, что ситуация на Бахмутском направлении неизменна. Враг пытается давить и через большое количество ударов с артиллерии, и через рейдовые и штурмовые действия пехоты.

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Как погода влияет на боевые действия

Как отметил Кудряшов, тактика применения войск на Бахмутском направлении и среди украинских защитников, и среди оккупантов меняется. На это влияют погодные условия. Поля и посадки стали "серыми", поэтому нет укрытий, позволяющих проводить скрытые действия пехоты.

Также ситуацию изменяет использование современных средств. Это и FPV-дроны, и дроны со скидами. В общем, ситуация напряженная, но ВСУ полностью ее контролирует. Думаю, сейчас пройдут определенные этапы изменения погодных условий и боевые действия снова раскрутятся на 100%. Думаю, что Бахмутское направление будет очень горячим,

– рассказал военный.

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Сейчас как украинские военные, так и враг меньше используют технику из-за погодных условий. В боевых действиях больше используют пехоту. Также идет укрепление и усиление фортификационных сооружений на переднем крае. Все опять-таки из-за того, что с изменением погоды позиции теряют маскирование.

Ситуация на фронте: коротко