Какое состояние оккупантов после "переворота": Череватый рассказал о действиях россиян в Бахмуте

Морально-психологическое состояние российских оккупантов очень ухудшилось. На это повлияли многие факторы, в частности недавний мятеж вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным. Сейчас захватчики пытаются обороняться в Бахмуте, роют окопы и строят фортификационные постройки вокруг города.

Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, Бахмут нужен россиянам как символ, что они хотя бы чего-то достигли на фронте.

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"Им очень нужен Бахмут как символ хотя бы чего-то, что они достигли. Районный центр за полтора года войны – это "круто". Десантники – это лучшие оставшиеся у них подразделения. Они зарываются, пытается защищать эти позиции. Их ждет такая же участие, как их предшественников в Киевской области, когда были уничтожены десантные подразделения", – отметил он.

Россияне пытаются обороняться

Сергей Череватый отметил, что на состояние оккупантов повлияло много факторов. Когда десантники, пехота, разные ЧВК и другие подразделения заходили в Бахмут, они видели разбитых вагнеровцев, спасающих остатки своих боевых возможностей.

Кроме того, сам владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин признал огромные потери своих наемников, которые сошлись с подсчетами западных аналитиков. Из-за того, что глава зэков имеет множество своих медиа, эти сообщения быстро дошли до самых российских вояк.

После ЧВК "Вагнера" было до 5 боестолкновений. Во времена вагнеровцев 15 боестолкновений – это была "тишина", а от 30 до 50 – норма. Уже не говорю об артиллерии и другом. Поэтому это сказалось на их морально-психологическом состоянии. Они начали зарываться в землю, возводить фортификационные сооружения. Хотя это воздушно-десантные войска,

– рассказал спикер.

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