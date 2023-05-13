Истощаем врага в Бахмуте и бьем в слабые места, – воин ВСУ прогнозирует перелом на фронте

Возле Бахмута ВСУ проводят контрнаступательные действия на южном и северо-западном направлениях. Украинским бойцам удалось взять контроль над трассой, по которой можно заехать в город.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антон Петривский. По его словам, кадровые российские войска теряют инициативу на флангах.

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"Успех украинской армии будет только расти. Думаю, в ближайшее время мы увидим перелом на фронте. Наш Генштаб действует стратегически разумно. Мы доверяем этим решениям. В ближайшем будущем будет значительное и тактическое, и стратегическое преимущество на стороне ВСУ", – уверен он.

ВСУ смогут отбить свои территории

Петривский отметил, что есть определенная стратегия нашего Генштаба, которая предусматривает освобождение всех территорий Украины и не исключает более масштабных контрударов на других направлениях. Бахмут является одним из тактических отрезков фронта.

Мы их (россиян – 24 Канал) истощаем, бьем в слабые места. Мы должны наблюдать за всей линией фронта. Как мы видим по предыдущим месяцам ведения боевых действий, после любых наших тактических временных отходов мы всегда переходим в контратаку и отбиваем гораздо большие территории,

– подчеркнул он.

Старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады подчеркнул, что нужно верить официальной информации от Генштаба и не распространять разную дезинформацию о контрнаступлении ВСУ.

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Пригожин ищет оправдание

Антон Петривский обратил внимание на многочисленные заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, где он жалуется, что у его наемников нет боеприпасов и ругает руководство России.

"Пригожин готовит почву, чтобы оправдать неудачи на этом направлении и отбросить от себя все обвинения. Он видит, что стратегически будет большое поражение. Он понимает, что надо обвинить руководство России, чтобы потом никто не обвинял его и ЧВК "Вагнер", – считает военный.

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