Не только "вагнеровцы": Череватый сказал, какие подразделения воюют на Бахмутском направлении

Последние недели самый горячий участок фронта – Бахмутское направление. Особенно активно со стороны оккупантов там действовали бойцы ЧВК "Вагнер", которых героически сдерживают украинские защитники. Но сейчас "вагнеровцы" усилены мотострелковыми подразделениями одной из бригад регулярной армии России.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что, кроме того, они получают поддержку от артиллерии и авиации регулярной армии.

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По его словам, владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину присуще хвастовство – в предыдущие месяцы они даже показывали свои вертолеты, какие-то пушки. Но это было сделано для того, чтобы показать свою значимость и силу.

"Главная сила, которая сопровождает "вагнеровцев" огнем, это регулярные войска. И также там есть мотострелковые подразделения", – отметил спикер.

Враг использует авиацию осторожно

Он отметил, что с начала года оккупанты меньше использовали авиацию, а сейчас по возможности они также используют штурмовую авиацию – это Су-25 или разные типы армейской авиации от Ми-8 и Ми-24 до Ка-52.

Они используют ее там, где имеют разведданные или видеонаблюдения – там, где есть минимальный риск поражения системами ПВО или в данный момент нет нашей истребительной авиации,

– подчеркнул Череватый.

По его словам, оккупанты выпускают неуправляемые ракеты и сразу разворачиваются и уходят. Когда вражеские самолеты оказываются, мы их сразу сбиваем.

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Бахмутское направление – эпицентр агрессивных действий врага

"Также уже много месяцев продолжаются стрелковые столкновения. Враг пытается действовать малыми группами и подобраться к нашему переднему краю, чтобы развязать ближний бой. Мы максимально пытаемся его встретить. Но за счет интенсивности этих групп, они входят в стрелковые бои, – рассказал представитель Восточной группировки ВСУ.

Он отметил, что динамика потерь врага очень велика. Сегодня убитыми – 116 человек, 135 – раненых – только на Бахмутском отрезке. Вчера потери были еще больше.

"Бахмутское направление – это эпицентр агрессивных, атакующих действий врага", – подчеркнул Сергей Череватый.

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