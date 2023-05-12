Российские войска сыпятся: полковник запаса предположил, что будет происходить в Бахмуте
Уже больше 9 месяцев продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным иностранных аналитиков, россияне уже понемногу теряют позиции. Когда оккупанты поймут, что могут оказаться в окружении, то убегут с Бахмутского направления.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, наступательные действия ВСУ на Бахмутском направлении уже начались.
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Россияне уйдут из Бахмута
Свитан отметил, что в направлении Бахмута и Соледара российская группировка, которая двигалась из Попасной, не смогла подтянуть фланги. За год россияне прошли 30 километров до Бахмута и 20 – в сторону Славянска.
ВСУ начинают отрезать группировку, которая пыталась двигаться на Славянск. Группировка зажата, она находится между Бахмутом и Соледаром. Украинские войска начинают наступательные действия, проведена разведка боем,
– сказал он.
Как утверждает военный эксперт, на Бахмутско-Соледарском направлении сейчас находится 4 – 5 тысяч вагнеровцев. Если украинское командование примет решение об отрезании этой группировки, переводе ее в оперативное, а затем в полное окружение или уничтожение, то россияне будут убегать.
"Как только оккупанты поймут, что их могут окружить, то они очень быстро на эти 30 километров за 30 минут убегут обратно в Попасную. В районе Попасной будут пытаться удержать фронт Горловка – Попасная – Лисичанск", – считает летчик.
Наступление ВСУ уже началось
Роман Свитан подчеркнул, что наступательные действия ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются уже неделю. Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своих заявлениях жалуется, что из-за наступления украинских бойцов у его наемников большие потери.
Сыпятся российские войска. Пригожин это видит и предсказывает наше дальнейшее движение. Рядом с ним есть военные, которые прекрасно понимают убогость позиций ЧВК "Вагнер" и российской армии. В районе Бахмута и Соледара ВСУ возьмут оккупантов в клещи,
– заметил собеседник.
Летчик-инструктор убежден, что вагнеровцам остается только покинуть Бахмут. Однако нет распоряжения от российского военного руководства, а самовольный уход ЧВК "Вагнер" будет расценен как дезертирство.
"Без боевого распоряжения на уход вагнеровцы умрут под ударами нашей артиллерии в Бахмуте. Приблизительно 4 тысячи вагнеровцев в Бахмуте. Если они будут терять по роте, по 100 человек, то где-то через 40 дней ЧВК "Вагнер" будет уничтожена", – добавил Свитан.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении за минувшие сутки 11 мая враг нанес 426 ударов по украинским позициям. Для этого россияне использовали разные РСЗО. Кроме того, было 12 авиаударов.
- По словам спикера, в результате активной обороны наши подразделения на севере и юге Бахмутского фронта смогли отбросить оккупантов на расстояние от 55 метров до 1,5 километра.
- Вышло очередное маразматическое видеообращение Пригожина к главе минобороны России Сергею Шойгу и главе генерального штаба Валерию Герасимову. В нем он констатировал, что ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, а российские солдаты полное ничтожество, ведь в очередной раз совершили "тактическое отступление".
- В ночь на 12 мая на одном из участков фронта в Бахмуте была уничтожена российская штурмовая группа. Поспособствовала этому аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил ТрО. Защитники передали координаты артиллерии 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Воины двумя меткими выстрелами уничтожили вражескую группу.