Российские войска сыпятся: полковник запаса предположил, что будет происходить в Бахмуте

Уже больше 9 месяцев продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным иностранных аналитиков, россияне уже понемногу теряют позиции. Когда оккупанты поймут, что могут оказаться в окружении, то убегут с Бахмутского направления.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, наступательные действия ВСУ на Бахмутском направлении уже начались.

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Россияне уйдут из Бахмута

Свитан отметил, что в направлении Бахмута и Соледара российская группировка, которая двигалась из Попасной, не смогла подтянуть фланги. За год россияне прошли 30 километров до Бахмута и 20 – в сторону Славянска.

ВСУ начинают отрезать группировку, которая пыталась двигаться на Славянск. Группировка зажата, она находится между Бахмутом и Соледаром. Украинские войска начинают наступательные действия, проведена разведка боем,

– сказал он.

Как утверждает военный эксперт, на Бахмутско-Соледарском направлении сейчас находится 4 – 5 тысяч вагнеровцев. Если украинское командование примет решение об отрезании этой группировки, переводе ее в оперативное, а затем в полное окружение или уничтожение, то россияне будут убегать.

"Как только оккупанты поймут, что их могут окружить, то они очень быстро на эти 30 километров за 30 минут убегут обратно в Попасную. В районе Попасной будут пытаться удержать фронт Горловка – Попасная – Лисичанск", – считает летчик.

Наступление ВСУ уже началось

Роман Свитан подчеркнул, что наступательные действия ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются уже неделю. Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своих заявлениях жалуется, что из-за наступления украинских бойцов у его наемников большие потери.

Сыпятся российские войска. Пригожин это видит и предсказывает наше дальнейшее движение. Рядом с ним есть военные, которые прекрасно понимают убогость позиций ЧВК "Вагнер" и российской армии. В районе Бахмута и Соледара ВСУ возьмут оккупантов в клещи,

– заметил собеседник.

Летчик-инструктор убежден, что вагнеровцам остается только покинуть Бахмут. Однако нет распоряжения от российского военного руководства, а самовольный уход ЧВК "Вагнер" будет расценен как дезертирство.

"Без боевого распоряжения на уход вагнеровцы умрут под ударами нашей артиллерии в Бахмуте. Приблизительно 4 тысячи вагнеровцев в Бахмуте. Если они будут терять по роте, по 100 человек, то где-то через 40 дней ЧВК "Вагнер" будет уничтожена", – добавил Свитан.

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