Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, наступальні дії ЗСУ на Бахмутському напрямку вже почались.
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Росіяни втечуть з Бахмута
Світан зазначив, що у напрямку Бахмута та Соледара російське угрупування, яке рухалось з Попасної, не змогло підтягнути фланги. За рік росіяни пройшли 30 кілометрів до Бахмута та 20 – у бік Слов'янська.
ЗСУ починають відрізати угрупування, яке намагалось рухатись на Слов'янськ. Угрупування затиснуте, воно перебуває між Бахмутом та Соледаром. Українські війська розпочинають наступальні дії, проведена розвідка боєм,
– сказав він.
Як стверджує військовий експерт, на Бахмутсько-Соледарському напрямку зараз перебуває 4 – 5 тисяч вагнерівців. Якщо українське командування прийме рішення про відрізання цього угрупування, переведення його в оперативне, а потім у повне оточення чи знищення, то росіяни будуть втікати.
"Як тільки окупанти зрозуміють, що їх можуть оточити, то вони дуже швидко на ці 30 кілометрів за 30 хвилин втечуть назад у Попасну. У районі Попасної будуть намагатись втримати фронт Горлівка – Попасна – Лисичанськ", – вважає льотчик.
Наступ ЗСУ вже розпочався
Роман Світан підкреслив, що наступальні дії ЗСУ на Бахмутському напрямку тривають вже тиждень. Власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин у своїх заявах ниє, що через наступ українських бійців його найманці мають великі втрати.
Сиплються російські війська. Пригожин це бачить і прогнозує наш подальший рух. Поруч з ним є військові, які прекрасно розуміють убогість позицій ПВК "Вагнер" та російської армії. В районі Бахмута і Соледара ЗСУ візьмуть окупантів у кліщі,
– зауважив співрозмовник.
Льотчик-інструктор переконаний, що вагнерівцям залишається тільки покинути Бахмут. Проте нема розпорядження від російського військовогого керівництва, а самовільний відхід ПВК "Вагнер" буде розцінений як дезертирство.
"Без бойового розпорядження на відхід вагнерівці помруть під ударами нашої артилерії у Бахмуті. Приблизно 4 тисячі вагнерівців у Бахмуті. Якщо вони будуть втрачати по роті, по 100 людей, то десь через за 40 днів ПВК "Вагнер" буде знищена", – додав Світан.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку за минулу добу 11 травня ворог завдав 426 ударів по українських позиціях. Для цього росіяни використовували різні РСЗВ. Крім того, було 12 авіаударів.
- За словами речника, у результаті активної оборони наші підрозділи на півночі та півдні Бахмутського фронту змогли відкинути окупантів на відстань від 55 метрів до 1,5 кілометра.
- Вийшло чергове маразматичне відеозвернення Пригожина до глави міноборони Росії Сєргєя Шойгу та очільника генерального штабу Валєрія Герасимова. У ньому він констатував, що ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, а російські солдати є повними нікчемами, адже вчергове здійснили "тактичний відступ".
- У ніч на 12 травня на одній із ділянок фронту в Бахмуті знищили російську штурмову групу. Посприяла цьому аеророзвідка 127-ї Окремої бригади Сил ТрО. Захисники передали координати артилерії 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади. Воїни двома влучними пострілами знищили ворожу групу.