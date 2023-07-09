Дополнительное психологическое влияние: что измениться на фронте, когда будет освобожден Бахмут

Ситуация в Бахмуте остается сложной в течение многих месяцев. Однако в последние недели украинские силы уверенно продвигаются на этом направлении. Наши защитники двигаются хоть и на небольшие расстояния, но безвозвратно.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Он напомнил, что ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным в течение 10 месяцев пытались захватить Бахмут. И им это почти не удалось. Но на западных окраинах города все равно осталась часть украинских войск.

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Выбьем россиян из Бахмута

Гетман предположил, что сейчас складывается такое впечатление, что еще примерно месяц боев и украинские силы освободят Бахмут.

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Это очень негативно отразится на состоянии русской армии. У оккупантов и так не очень хорошие настроения. А когда они осознают, что 10 месяцев бились за Бахмут, а мы их откуда выбили, это будет последний гвоздь в "гроб" морального состояния россиян.

Однако это не значит, что посыплется фронт, и они убегут, но это будет дополнительным психологическим влиянием на российских захватчиков,

– подчеркнул майор запаса ВСУ.

Военный эксперт предположил, когда украинские силы могут освободить Бахмут: смотрите видео

В современной войне кроме военной техники, вооружения, большое влияние на ход боевых действий оказывает нравственное состояние войска.

"Если бойцы мотивированы и готовы воевать, то даже с очень мощным оружием могут иметь определенные успехи. Но если военные управляют современным оружием (имеются в виду не россияне), а при этом они немотивированные, сам по себе даже очень хороший танк не поедет", – заметил Алексей Гетьман.

Ситуация на Бахмутском направлении

В американском Институте изучения войны отмечают, что вблизи Бахмута украинские силы достигли значительных тактических успехов и сейчас наступают на трех других участках фронта. В частности Силы обороны продвинулись вблизи Ягодного, расположенного в 2 километрах севернее Бахмута.

Ранее представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявлял, что на севере и юге Бахмута украинские силы оттесняют врага с захваченных ранее позиций. Он отметил, что вблизи Клещиевки наши защитники, несмотря на тяжелые бои, имеют частичный успех. Также они закрепляются на освобожденных рубежах.

В то же время в минобороны Великобритании отмечают, что из-за продвижения украинских войск в районе Бахмута, оккупанты "страдают от низкого боевого духа". Кроме того, у них есть ограниченные возможности для того, чтобы выявлять позиции украинской артиллерии и поражать их.