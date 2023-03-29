Россияне потеряли Херсон и Харьковскую область: почему Бахмут – только политическая цель России

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. Для врага этот город – только политическая цель, потому что за долгие месяцы войны может стать для россиян любой локальной победой.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, захватчики хотят оккупировать Бахмут, чтобы представить это как начало "великой победы".

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Россияне ожидают контрнаступления ВСУ

Тизенгаузен отметил, что Бахмут – сакральная территория для россиян. За долгие месяцы войны может стать для россиян любой локальной победой, которую они хотят презентовать как начало "великой победы".

Россияне уже не скрывают, что ожидают контрнаступления украинской армии. Бахмут имеет немаловажное значение для них. ЧВК "Вагнер" усиливается регулярными российскими формированиями,

– сказал он.

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ВСУ удалось выгнать оккупантов из Херсона и Харьковськой области

Сейчас Россия пытается показать бои в Бахмуте как апокалиптическое событие, которое повлияет на ход войны. Враг стремится подорвать доверие украинцев к решениям командования по обороне города.

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что ВСУ удалось выгнать россиян из Херсона, который значительно больше Бахмута.

"Херсон гораздо больше, чем Бахмут, они оттуда ушли. Они сбежали из Харьковской области, где был обрушен российский фронт. Они пытаются стереть, что были под Киевом, шли на Сумы, Черниговскую область, у них стояла задача через Одессу выйти на Молдову" , – вспомнил политтехнолог.

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